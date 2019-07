vor 32 Min.

In 19 Metern Höhe: Maler stürzt von Gerüst und stirbt

Bei einem Arbeitsunfall ist ein 57-Jähriger Mann in München tödlich verunglückt.

Tragisches Ende eines Arbeitseinsatzes. Ein 57-jähriger Maler ist in München auf einem Baugerüst rund vier Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben.

Der Mann aus dem Landkreis Regen hatte auf Höhe der Dachtraufen gearbeitet und war aus bisher ungeklärten Umständen in Raum zwischen Gerüst und Hauswand gefallen. Er fiel laut Polizei-Angaben rund vier Meter in die Tiefe und blieb dort - in 15 Metern Höhe - auf den Gerüstplanken liegen.

Bei seinem Sturz erlitt der 57-Jährige schwere Kopfverletzungen. Der verständigte Notarzt versuchte vergeblich den Mann zu reanimieren. Der 57-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)

