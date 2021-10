Noch mehr drin! Das ist neu in unserer News-App

Wir wollen unsere News-App für Sie noch besser machen. Freuen Sie sich auf ein frisches, modernes Design, mehr Inhalte - und viele neue Funktionen.

Mit unserer App "Augsburger Allgemeine News" sind wir ganz nah dran an der Region, ihren Menschen und allen Nachrichten. Rund 20.000 Leserinnen und Leser nutzen dieses Angebot, viele von ihnen mehrmals täglich. Mit aktuellen Push-Mitteilungen, Newslettern und allen wichtigen News und Hintergründen ist unsere App schon heute für viele Menschen ein wesentlicher Begleiter durch den Tag. Dieses Angebot möchten wir für Sie weiterentwickeln. Unser Ziel: "Augsburger Allgemeine News" soll noch übersichtlicher, ansprechender und informativer werden.

Neues Design und mehr Inhalte

In einem ersten Schritt haben wir (Sie werden es sicherlich schon bemerkt haben) die App optisch überarbeitet und inhaltlich näher an unsere Website gebracht. Die neue Startseite und die lokalen Übersichtsseiten unserer Heimatausgaben sind heller, freundlicher und bieten einen deutlich höheren Textanteil. Damit wollen wir Ihnen bereits auf den Einstiegsseiten mehr Orientierung und Informationen zu den wesentlichen Themen bieten. Das Wichtigste jedoch: Sie finden künftig das komplette redaktionelle Angebot von augsburger-allgemeine.de auch in der News-App - inklusive redaktionellen Kommentaren, Podcasts und interaktiven Grafiken.

Zusätzliche Funktionen und Angebote

In einem zweiten Schritt werden wir in den kommenden Wochen neue Funktionen und Inhalte in unsere App integrieren. Wir wollen Ihnen eine Merkliste für besonders spannende Artikel anbieten und eine Vorlesefunktion, mit der Sie sich unterwegs im Auto oder nebenzu beim Sport informieren können. Sie erhalten die Möglichkeit, Artikel auch in der App zu kommentieren. Und für unsere PLUS+Abonnenten werden wir die "MEIN PLUS"-Vorteilswelt integrieren, mit exklusiven Ratgebern, Rezepten und einem täglichen Kreuzworträtsel. Seien Sie gespannt!

App zum Download für Apple-Geräte und Android

Sie haben unsere News-App noch nicht installiert? Sie finden sie sowohl im App Store von Apple als auch im Google Play Store für Android-Geräte. Empfehlen Sie die App gerne Freunden und Bekannten und teilen Sie diesen Artikel.

Sie haben Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann schreiben Sie uns gerne, entweder direkt in den Kommentarbereich unter diesem Artikel oder per Email an digital@augsburger-allgemeine.de.