Volle Intensivstationen: Kliniken senden dramatischen Hilferuf

@ Michael K. und Johann S.

Dann schauen Sie mal in die Krankenhäuser und Intensivstationen wie viele dort liegen weil sie durch einen Unfall (ob selbstverschuldet oder nicht), Bergsteiger usw. liegen und wieviele nicht geimpfte Coronapatienten.

Dazu kommt meines Erachtens, dass dieser Egoismus - ja ich bezeichne dies als Egoismus - manchem Krebspatienten oder Herzkranken, deren OP's verschoben werden, weil keine akute Lebensgefahr besteht, diesen unter Umständen ein halbes oder gar ganzes Jahr an Leben genommen wird, weil durch die verspätete OP der Körper so geschädigt und geschwächt ist.

Zudem sind bisher die Intensivstationen, von denen von Ihnen beschriebenen Fällen, noch nie überbelegt gewesen. In so einem Fall wurde eine OP um einige Stunden oder 1 Tag verschoben, aber nicht um Wochen.

Antworten Melden Permalink