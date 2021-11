Region Augsburg

17:50 Uhr

Uniklinik Augsburg "fährt auf Verschleiß" - wie lange kann das gut gehen?

Plus Die Krankenhäuser im Großraum Augsburg sind am Limit und teils darüber hinaus. Sollte sich die Lage weiter zuspitzen, könnte an der Uniklinik eine Triage zum Thema werden.

Von Stefan Krog

Die Lage in den Krankenhäusern in der Region ist angesichts der hohen Corona-Fallzahlen und den daraus folgenden Patientenzahlen weiterhin äußerst angespannt. "Wir haben an verschiedenen Stellen Überbelegungen. Die Krankenhäuser tun, was sie können", so Prof. Axel Heller, Chefarzt an der Uniklinik und Ärztlicher Leiter der Krankenhauskoordinierung im Großraum Augsburg. Inzwischen gebe es an den einzelnen Häusern auch keine Möglichkeiten mehr, zusätzliche Intensivbetten in Betrieb zu nehmen. Die aktuelle Ist-Zahl von 117 Betten entspreche weitgehend dem, was maximal machbar sei, so Heller. Die Hessing-Klinik wird noch einige Intensivbetten zur Verfügung stellen können, sodass man über 120 Betten kommt. Alles, was an Behandlungen nicht mehr dringlich sei, müsse nun geschoben werden.

