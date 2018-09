vor 19 Min.

Jetzt gibt es doch ein TV-Duell: Das ist Söders Herausforderer Bayern

Nach wochenlangem Hickhack gibt es jetzt also doch ein TV-Duell der Spitzenkandidaten im Landtagswahlkampf - und das ist noch längst nicht alles.

Zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Bayern soll es im Bayerischen Fernsehen nun doch ein TV-Duell mit dem Ministerpräsidenten und CSU-Spitzenkandidaten Markus Söder geben. Am 26. September steht ihm nach Angaben des Senders vom Montag eine Stunde der Spitzenkandidat der Grünen, Ludwig Hartmann, gegenüber. Der BR begründet die Entscheidung mit dem Ergebnis des aktuellen „Bayerntrends“ vom 12. September. Demnach sind CSU und Grüne mit 35 beziehungsweise 17 Prozent die beiden Parteien, die auf die meisten Stimmen hoffen dürfen.

Über die Durchführung eines Fernsehduells hatte es wiederholt Diskussionen gegeben, dabei ging es insbesondere um die Auswahl des Kontrahenten von Söder. Um den anderen Parteien, die der Umfrage zufolge Chancen haben, ins Maximilianeum einzuziehen, „angemessene Darstellungsmöglichkeiten zu geben“, soll es am 28. September eine weitere Sendung geben, an der Vertreter von SPD, FDP, AfD, Freien Wählern und Linke teilnehmen.

Ludwig Hartmann kommt aus Landsberg

Hartmann hat sich in den vergangenen Tagen intensiv um ein TV-Duell bemüht. Der 40-jährige Grünen-Politiker aus Landsberg am Lech, der seit 2017 in München seinen Hauptwohnsitz hat und dort im Stimmkreis Mitte sogar auf ein Direktmandat für den Landtag hofft, tritt Söder als scharfer Kritiker, aber zugleich als potenzieller Koalitionspartner gegenüber.

Hartmann gilt als grüner Realpolitiker, der über die Parteigrenzen hinaus Wähler mobilisieren kann. Bei der Oberbürgermeister-Wahl im Jahr 2012 in Landsberg – mittlerweile nur noch sein Zweitwohnsitz – unterlag er erst in der Stichwahl knapp seinem Konkurrenten. Und obwohl die CSU das jüngst vorgestellte Wahlprogramm der Grünen als „Anti-CSU-Programm“ identifiziert hat, kann Hartmann sich eine Koalition mit den Christsozialen unter bestimmten Bedingungen vorstellen – „weil uns“, wie er sagt, „im Kampf um den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen die Zeit davonläuft“.

Ohne TV-Kameras, dafür live im Internet treffen sich bereits am heutigen Dienstag SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen und Ministerpräsident Söder zu einem Rededuell in Nürnberg. Auf Einladung der Nürnberger Nachrichten findet das Duell ab 19.30 Uhr in der Heimatstadt des amtierenden Ministerpräsidenten statt. Nach Angaben der SPD vom Montag ist es das erste und vermutlich einzige Duell der beiden vor der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober.

Das Wortduell soll live im Internet zu sehen sein, unter anderem via Facebook und auf www.natascha-kohnen.de. (dpa, jub)

