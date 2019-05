vor 23 Min.

Jetzt wird’s Sommer

So warm ist es in den kommenden Tagen

Nach einem durchwachsenen Mai läutet der Juni den Sommer ein. Hoch „Pia“ bringt in den kommenden Tagen sonniges und heißes Wetter ins Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Samstag erwarten die Meteorologen Temperaturen von um die 20 Grad an den Alpen und schon bis zu 28 Grad in Unterfranken. Und das ist noch längst nicht alles: Mit viel Sonne und Temperaturen bis zu 31 Grad legt sich der Sommer ab Sonntag im Freistaat so richtig ins Zeug. Anfang kommender Woche soll es ebenfalls heiß bleiben. In Augsburg und im Allgäu klettern die Temperaturen am Montag auf bis zu 28 Grad. In der Nacht zum Dienstag sind vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Die sommerlichen Temperaturen halten sich aber laut DWD die ganze Woche über.

Wer sich ein wenig abkühlen möchte, ist auf der Zugspitze gut aufgehoben: Der DWD hat am Freitag auf Deutschlands höchstem Berg eine Schneehöhe von 6,4 Metern gemessen. Dass auf dem Berg bei Garmisch-Partenkirchen im Mai so viel Schnee liegt, ist zwar selten, aber auch nicht ungewöhnlich: Der Behörde zufolge war am 31. Mai 1967 eine Schneehöhe von 6,50 Metern gemessen worden. (AZ, dpa)

Themen Folgen