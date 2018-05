vor 4 Min.

Johanna Seiler aus dem Ries ist neue bayerische Bierkönigin Bayern

Eine hochkarätige Jury wählte Johanna Seiler aus dem Landkreis Donau-Ries zur neuen bayerischen Bierkönigin. Ein Jahr lang wird sie die Krone tragen.

Bayern hat eine neue Bierkönigin. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, hat sich Johanna Seiler aus Appetshofen (Landkreis Donau-Ries) am Donnerstagabend in München gegen sechs weitere Finalistinnen durchgesetzt. Eine hochkarätige Jury wählte die neue Regentin in einer abendfüllenden Veranstaltung. Bei einem Casting waren die Kandidatinnen für die engere Wahl ausgesucht worden.

Die bayerische Bierkönigin kommt aus dem Ries

Seiler löst damit die Lehramtsstudentin Lena Hochstraßer aus Berg (Landkreis Starnberg) ab, die im vergangenen Jahr mit Traditionsbewusstsein, einer bodenständigen Art und viel Wissen über Malz zur Bierkönigin gewählt wurde.

Bis zum 12. Februar dieses Jahres konnten sich Frauen aus dem Freistaat dafür bewerben. Unter den Bewerbungen fand der Bayerische Brauerbund dieses Jahr auch eine ungewöhnliche: Ein Mann wollte Bierkönig werden. Nach reiflicher Überlegung und "Bewertung aller Argumente" blieb der Brauerbund aber bei der Wahl einer Frau zur Bierkönigin.

Die Regentschaft, wenngleich ehrenamtlich, ist ein begehrter Job: Die Bierkönigin ist für ein Jahr lang auf zahlreichen Terminen unterwegs: bei Oktoberfesteröffnungen etwa in der bayerischen Vertretung bei der EU in Brüssel, bei der Grünen Woche in Berlin oder bei Reisen mit der EU-Kommission und dem bayerischen Landwirtschaftsminister. Hauptberuflich ist Seiler zahnmedizinische Fachangestellte und arbeitet als Werkstudentin in einem Krankenhaus. (dpa, AZ)

