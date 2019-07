vor 3 Min.

Juli verspricht Abkühlung - DWD warnt vor Unwettern in Bayern

Die große Hitze in Deutschland ist erst einmal vorbei: Ab Montag gehen die Temperaturen zurück. Stattdessen drohen in Teilen Bayerns Gewitter und Hagel.

Von Markus Bär und Daniel Flemm

Geht man nach den Bauernregeln, dann müsste es die nächsten knapp sieben Wochen bei uns so heiß wie in der Sahara sein. Schließlich war am vergangenen Donnerstag Siebenschläfer und so wie das Wetter an diesem Tag ist, soll es – so sagt es die Bauernregel – anschließend erst mal bleiben.

Doch auch Bauernregeln liegen nicht immer richtig: Nach dem heißen Wochenende können sich die Menschen in Deutschland zum Start in den Juli auf etwas kühlere Temperaturen freuen. Im Süden kann das Thermometer am Montag noch einmal die 30-Grad-Marke knacken, in vielen anderen Teilen des Landes wird es aber spürbar kühler. An der Nordsee liegen die Höchstwerte bei 18 Grad, im restlichen Teil des Landes bei 24 bis 29 Grad. Temperaturen weit über 30 Grad sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst nur noch vereinzelt zu erwarten.

"Es wäre zwar für uns Meteorologen auch sehr schön, wenn der Siebenschläfer als Regel wirklich gelten würde", sagt der bekannte Kieler Klimaforscher Mojib Latif im Gespräch mit unserer Redaktion, "aber das ist wissenschaftlich nicht haltbar". Das Wetter sei als Ereignis viel zu chaotisch und von zu vielen Faktoren abhängig, als dass man es länger als ein paar Tage voraussagen könnte.

Süddeutschland: Warnung vor Gewittern und Unwetter

Statt sengender Hitze drohen zum Wochenbeginn sogar Unwetter: Für den Südosten warnt der DWD in einer Vorabwarnung am Montag vor schweren Gewittern. Im Verlauf des Tages sind in Gebieten entlang und südlich der Donau sowie im ostbayerischen Mittelgebirgsraum auch Unwetterlagen mit Hagel, Starkregen und Sturmböen von über 100 km/h möglich.

Für den Südosten besteht eine Vorabinformation vor schweren Gewittern. Bitte beachten Sie die akuten Warnungen im Web und in der WarnWetter App, die zeitnah erfolgen werden. Wie immer gilt bei einer Vorabinformation: Schwere Gewitter KÖNNEN auftreten, müssen aber nicht. /V pic.twitter.com/mmkQ8gIEiV — DWD (@DWD_presse) 1. Juli 2019

Am Dienstag gehen die Temperaturen weiter zurück: Im Norden wird es mit 16 bis 20 Grad wieder regelrecht kühl, im restlichen Land soll es laut DWD 21 bis 28 Grad geben. Es wird heiter, im Norden und am Alpenrand kann es Schauer geben. Nachts kühlt es auf 14 Grad am Alpenrand ab, im Sauerland und im Erzgebirge kann es mit 5 Grad kalt werden.

Sachsen-Anhalt stellt Juni-Temperaturrekord auf

Der vom Deutschen Wetterdienst registrierte Allzeit-Temperaturrekord – 40,3 Grad am 7. August 2015 im fränkischen Kitzingen – bleibt damit wohl erst einmal bestehen. Wie lange, will Latif nicht prophezeien. "Nachdem wir aber immer mehr Treibhausgase erzeugen, steigt natürlich von Jahr zu Jahr die Wahrscheinlichkeit", sagt der Experte.

Immerhin wurde am Sonntag pünktlich zum Monatsende ein neuer Temperaturrekord für den Juni aufgestellt: Um 16.30 Uhr wurden in Bernburg/Saale (Sachsen-Anhalt) 39,6 Grad gemessen. Das bestätigte der DWD in Potsdam am Sonntagabend. Damit wurde die bisherige Höchstmarke von 38,6 Grad vom vergangenen Mittwoch in Coschen (Brandenburg) und Bad Muskau (Sachsen) am letzten Juni-Tag bereits wieder geknackt.

In vielen Teilen Deutschlands dürften die kühleren Temperaturen für Erleichterung sorgen: Neben der Gesundheit vieler älterer Menschen hatte die Hitze in den vergangenen Tagen auch die Infrastruktur stark belastet. In manchen Teilen Ostwestfalens war das Trinkwasser knapp geworden. Die Einwohner hatten die Anweisung erhalten, ihre Gärten nicht mehr zu wässern und Swimmingpools nicht mehr zu befüllen.

Deutscher Wetterdienst warnt vor starker UV-Strahlung

Trotz des Temperaturrückgangs warnt der DWD weiterhin vor starker UV-Strahlung. Hohe und sehr hohe Belastungen sind am Montag und Dienstag demnach vor allem im Süden und Westen zu erwarten, am Mittwoch auch im Osten Deutschlands.

UV-Strahlung erhöht das Risiko von Hautkrebs: "Jedes Zuviel an UV-Bestrahlung, das heißt jede Hautrötung und jeder Sonnenbrand, können die Zellstruktur der Haut verändern", erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. "Je häufiger diese Schädigungen passieren, desto höher ist das Risiko, dass in einem späteren Lebensalter Hautkrebs entsteht."

Weiterhin Waldbrandgefahr in Bayern

Zugleich bleibt in ganz Bayern die Waldbrandgefahr vorerst bestehen. Forstministerin Michaela Kaniber warnt dringend vor Grillen, Rauchen oder offenem Feuer in Waldnähe. Der ADAC wiederum verweist auf die Gefahr von gefährlichen Rissen und Abplatzungen auf den Straßen, die durch die Hitze entstehen. Vor allem für Motorradfahrer kann das lebensgefährlich werden. Auch Autofahrern empfiehlt der Automobilklub dringend: "Zur Sicherheit runter vom Gas".

Welche Gewalt die hohen Temperaturen ausüben können, zeigt sich an der bekannten Schmalspurbahn "Molli" an der Ostsee. Dort hat die Hitze die Gleise zum Teil völlig verbogen. Der Bahnverkehr musste eingestellt werden.

Angesichts der Abkühlung atmen auch europäische Nachbarn auf. In Frankreich hatten Temperaturen von bis zu 45,9 Grad den Menschen zugesetzt. Todeswellen wie im Jahr 2003, als über 15.000 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben waren, blieben aber aus. In der katalanischen Provinz Tarragona hatte ein Waldbrand über 6500 Hektar zerstört. (mit dpa)

