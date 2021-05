Justiz

vor 49 Min.

Kaum Sozialstunden wegen Corona? Doch Strafe muss trotzdem sein

Gemeinnützige Arbeit in Parkanlagen oder auf Friedhöfen sind angesichts der strengen Corona-Regeln noch eher vorstellbar. Dass jugendliche Straftäter für Hilfsarbeiten allerdings in Pflegeheime oder Krankenhäuser gehen, ist in Bayern aktuell nahezu unmöglich.

Plus In der Corona-Krise ist es Gerichten in Bayern kaum möglich, Sozialstunden anzuordnen. Was das für die Urteile bedeutet und welche Alternativen es gibt.

Von Maria Heinrich

Laub rechen, Fußböden wischen, Müll aufsammeln oder im Seniorenheim bei der Essensausgabe mithelfen. Sozialstunden sind im Jugendstrafrecht ein übliches Mittel, um verurteilte Jugendliche für ihre Taten zu bestrafen. Wird vom Gericht gemeinnützige Arbeit angeordnet, steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund – die Mitarbeit in städtischen oder sozialen Einrichtungen sollen den Heranwachsenden sozusagen eine Lehre sein. Doch was ist, wenn wegen Corona so gut wie keine Sozialstunden in Bayern verhängt und abgeleistet werden können?

