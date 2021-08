Warum der Goldfinger-Prozess ein heftiges Nachspiel hat

Plus Nach Abschluss des Verfahrens geht die Staatsanwaltschaft München Anzeigen gegen Augsburger Kollegen und Steuerfahnder nach. Und die früheren Angeklagten fordern horrende Entschädigungen vom Freistaat.

Es gibt Anwälte, die immer eine harmonische Lösung suchen. Und es gibt Strafverteidiger wie Richard Beyer. Der Münchner Jurist und Steuerexperte war der maßgebliche Faktor im spektakulären Augsburger Goldfinger-Prozess. Seine Attacken auf die Staatsanwaltschaft und seine Kenntnis der Strafprozessordnung haben die ursprünglich als Milliarden-Steuerhinterzieher angeklagten Rechtsanwälte vor einer Strafe bewahrt. Jetzt sagt Beyer: „Die Ermittlungsbehörden brauchen nicht glauben, dass die Sache schon vorbei ist.“ Wer Beyer erlebt hat, weiß, dass das keine leere Drohung ist.