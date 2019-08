10:34 Uhr

Kind wird von Traktor überrollt und stirbt

Tragischer Unfall im Landkreis Mühldorf am Inn: Ein Traktorfahrer hat ein dreijähriges Mädchen überrollt und dabei tödlich verletzt.

Ein Traktorfahrer hat am frühen Freitagabend im Landkreis Mühldorf am Inn ein Kind überfahren. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag das dreijährige Mädchen seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Laut Polizeiangaben hatte der Fahrer das Kleinkind beim Rangieren übersehen und mit seiner Maschine überrollt. Die genaue Klärung des Unfallhergangs steht noch aus. Die Staatsanwaltschaft Traunstein hat ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Weitere Details zu dem tragischen Unglück wollte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion nicht nennen. (AZ)

