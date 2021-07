Es gibt keinen Grund mehr, die Schulen zu schließen

Plus Das Risiko für Kinder, schwer an Covid-19 zu erkranken, ist minimal. Das Risiko, sie ihrer Bildungschancen zu berauben, ist riesig. Höchste Zeit für ein Umdenken.

Wenn man in einem Leitartikel fordert, dass die Schulen ab Herbst unbedingt offen bleiben müssen, wird erwartet, dass man dafür Argumente liefert. Das kommt noch. Drehen wir den Spieß aber erst einmal um und fragen: Warum sollten die Schulen nicht offen bleiben?