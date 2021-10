Sieg für Demokratie: Volksbegehren "Landtag abberufen" gescheitert

In einer Demokratie entscheidet die Mehrheit bzw. In einer Parlamentarischen Demokratie die vom Volk gewählten Vertreter. Aber für einige ist nur es dann eine Demokratie wenn ihr Wille geschieht. Nach dem Motto ich bin das Volk. Was andere wollen und möchten ist egal. Was andere für eine Meinung haben. Egal. Wer da wohl ein Demokratiedefizit hat und eine DDR 2.0 schaffen will.



Der Mehrheit hat offensichtlich kein Interesse an dem Volksbegehren gehabt. Trotz der ganzen Plakaten in fast jeder Ortschaft. Und den ganzen Post in sozialen Medien und messanger, wo einige durchaus sehr aktiv waren. Aber Schuld für das klare Scheitern haben natürlich andere.

