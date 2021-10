Wemdinger Arzt soll Patienten Placebo statt Corona-Impfstoff gespritzt haben

Plus Neue Vorwürfe gegen den mutmaßlich betrügerischen Mediziner: Er soll nicht nur falsche Impfnachweise ausgestellt, sondern Patienten eine Art Placebo gespritzt haben.

An Freitagabenden, wenn die meisten Ärzte schon lange Dienstschluss haben, standen vor der Praxis von Allgemeinmediziner Dr. Gerhard Holst in Wemding (Landkreis Donau-Ries) viele Autos. Bisweilen sollen sich sogar Warteschlangen vor dem Gebäude gebildet haben. Die Autokennzeichen deuteten darauf hin, dass die Patienten aus ganz Bayern und darüber hinaus nach Nordschwaben kamen – wohl um sich gegen Corona impfen zu lassen.