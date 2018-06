vor 21 Min.

Kunstnacht, Zoolauf und schlimme Tattoos: Bilder vom Wochenende Bayern

Auch das zog am Wochenende die Menschen an: Der Sender Sixx suchte für seine Show "Horror-Tattoos" am Samstag im Kesselhaus in Augsburg nach den schlimmsten Tattoos.

Am Wochenende zogen Veranstaltungen wie die "Lange Nacht des Wassers" die Menschen an. In Augsburg wurden außerdem für eine TV-Sendung schlimme Tattoos gezeigt.

71 Bilder So genießen die Besucher die "Lange Nacht des Wassers" in Augsburg Bild: Michael Hochgemuth 38 Bilder Sender Sixx sucht die schlimmsten Tattoos in Augsburg Bild: Peter Fastl 49 Bilder 9. Zoolauf für neues Elefantenhaus Bild: Peter Fastl 30 Bilder Polo Spring Cup in Schwifting Bild: Thorsten Jordan

Themen Folgen