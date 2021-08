Autofahrerin sichtet nachts ein Känguru in Oberbayern

Die Polizei sucht im Landkreis Freising aktuell ein Känguru – und dessen Besitzer. Eine Autofahrerin hatte das Tier in der Nacht zum Sonntag in Mauern gesehen.

Ein Känguru beschäftigt die Polizei in Oberbayern. Eine Autofahrerin habe das exotische Tier nachts in Mauern (Landkreis Freising) gesehen und ihren Augen kaum trauen können, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nach Angaben der 23-jährigen Zeugin sei das Känguru in der Nacht zum Sonntag offenbar unverletzt gewesen und davongehüpft.

Wie mehrere Medien unter Berufung auf Polizeiangaben berichten, fuhr die 23-Jährige aus dem Landkreis Freising am Sonntag gegen 3.30 Uhr mit ihrem Auto durch Mauern, als in der Birkenstraße plötzlich ein Känguru ihren Weg kreuzte. Kurz darauf sei das Tier in Richtung Wollersdorfer Feld davongehüpft. Bislang fehlt von dem Känguru jede Spur. Auch einen möglichen Besitzer haben die Beamten bisher nicht ermitteln können.

Känguru hüpft nachts durch Mauern: Handelt es sich um das Känguru aus Kelheim?

Wer das Tier sieht oder möglicherweise Angaben zu dessen Besitzer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Moosburg an der Isar unter der Telefonnummer 08761 - 30180 zu melden.

Die Polizeibeamten verfolgen dort bereits eine erste Spur, denn die kuriose Begegnung mit dem freilaufenden Känguru ist nicht die erste dieser Art in Bayern. Im Mai 2021 war ein Känguru im niederbayerischen Landkreis Kelheim mehrfach gesichtet worden. Polizei und Feuerwehr hatten damals vergeblich versucht, es einzufangen. Auch damals blieb unklar, woher das Beuteltier kam und wem es gehörte. Nun vermutet die Polizei, dass es sich um dasselbe Tier handeln könnte. (AZ/dpa/lby)

