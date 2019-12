16:25 Uhr

Mallorca, Rom und Co: Ryanair streicht zwei Drittel der Nürnberg-Flüge

Ryanair zieht sich vom Nürnberger Flughafen zurück. Betroffen sind beliebte Ziele in Europa. Wie ist die Lage an den anderen bayerischen Flughäfen?

Von Stephanie Sartor

Mallorca, Sizilien oder Rom – alles Ziele, die die irische Billigfluggesellschaft Ryanair bislang vom Nürnberger Flughafen anfliegt. Insgesamt 20 Verbindungen in europäische Metropolen gibt es – künftig wird sich daran aber einiges ändern. Denn die Airline schließt ihre Basis in Nürnberg, von April an wird das bisherige Flugangebot auf ungefähr ein Drittel reduziert.

Der Geschäftsführer des fränkischen Airports, Michael Hupe, wertet die Entscheidung als großes Problem: „Dies ist ein Schlag für die Metropolregion, denn das Streckennetz der Ryanair stellt derzeit das Rückgrat der europäischen Direktverbindungen des Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg dar.“

In München hat Ryanair keine Basis

Sind auch andere bayerische Flughäfen betroffen? In München wird es einem Sprecher zufolge keine Änderungen geben. „Wir gehen auch davon aus, dass das so bleibt.“ Bisher fliege Ryanair bis zu zwei Mal täglich von München nach Dublin. Eine Basis, wie das in Nürnberg bislang der Fall war, hat die Airline in München nicht.

Auch von etwaigen Einschränkungen am Allgäu Airport in Memmingen ist nichts bekannt. Eine Sprecherin teilte mit, dass es diesbezüglich keine Informationen gebe.

Ryanair habe den Teilrückzug vom Nürnberger Airport mit dem Flugverbot für die nach zwei Abstürzen von einem weltweiten Flugverbot betroffenen Flugzeuge vom Typ Boeing 737 Max begründet, hieß es. Bisher hatten die Iren zwei Maschinen vom Typ Boeing 737-800 in Nürnberg stationiert. (mit dpa)

