vor 32 Min.

Mann fährt mit Auto in Personengruppe: Polizei vermutet Beziehungstat

Im Landkreis Starnberg ist ein Mann mit seinem Auto in eine Gruppe Fußgänger gefahren. Unter den Verletzten befindet sich auch die Lebensgefährtin des Fahrers.

In Pöcking im Landkreis Starnberg ist ein Mann mit seinem Auto in eine Gruppe Fußgänger gefahren - absichtlich, so vermutet es die Polizei. Bei dem Vorfall, der am Dienstag gegen 14.40 Uhr passierte, wurden ersten Erkenntnissen zufolge vier Personen leicht bis mittelschwer verletzt. Die Polizei vermutet, dass es sich um eine Beziehungstat handelt. Denn unter den Verletzten ist auch die Lebensgefährtin des Fahrers.

Der Mann flüchtete anschließend vom Tatort. Allerdings baute er in Starnberg einen Unfall. Zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung der Polizei, die am Dienstagnachmittag gegen 16.10 Uhr einging, wurde der Mann an der Unfallstelle medizinisch versorgt. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen