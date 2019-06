vor 34 Min.

Mann stürzt beim Efeuschneiden ab und stirbt

Der 43-Jährige starb durch den Sturz in zehn Meter Tiefe.

In München ist ein Mann beim Efeuschneiden aus dem Fenster gefallen und zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Beim Gärtnern ist ein Mann in München aus einem Fenster gefallen und gestorben. Der 43-Jährige wollte Efeu vor dem Fenster seiner Wohnung zurückschneiden, als er aus zunächst ungeklärten Gründen das Gleichgewicht verlor und rund zehn Meter in die Tiefe fiel, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Ein Notarzt konnte den Mann am Dienstag nicht mehr wiederbeleben - er starb noch an der Unfallstelle im Stadtteil Untersendling. (dpa, lby)

