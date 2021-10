„Würde das nie tun“: Mann bestreitet Steinwürfe auf Allgäuer Autobahn

Plus Der Mann, der dreimal Steine auf die A96 bei Memmingen geworfen haben soll, streitet die Vorwürfe ab. Vor Gericht kommt es zu Verständigungsproblemem.

Steine auf ein fahrendes Auto zu werfen – das empfinde er als „sinnlos und verwerflich“: Der Mann, der genau das dreimal getan haben soll, bestritt beim zweiten Verhandlungstermin im Prozess vor dem Memminger Landgericht die Tat. Er würde so etwas nie tun, hieß es in einer Erklärung, die Verteidigerin Anja Mack verlas. Und weiter: „Ich gehe davon aus, dass der wahre Täter noch nicht gefasst ist.“