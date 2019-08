17:25 Uhr

Motorradfahrer kollidiert mit Auto auf A96

Auf der Autobahn 96 kam es am Samstagnachmittag in Fahrtrichtung Lindau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto.

Im Landkreis Unterallgäu kam es am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf der Bundesautobahn 96 in Fahrtrichtung Lindau nahe Bad Wörishofen zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte ein Motorrad beim Spurwechsel mit einem Auto. Der Motorradfahrer wurde dabei laut Polizei verletzt.

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren am späten Nachmittag vor Ort im Einsatz. Nähere Details zum Unfallhergang sind noch unklar, der Einsatzzentrale der Polizei zufolge wurde die Autobahn 96 an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Lindau kurzzeitig gesperrt. (AZ)

