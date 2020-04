vor 1 Min.

Mutter erschießt wohl ihre zwei Töchter und sich selbst

Zwei tote Kinder und ihre tote Mutter haben Ermittler in einem Haus in Vogtareuth nahe Rosenheim gefunden.

Am frühen Freitagmorgen sind in einem Haus in Vogtareuth im Landkreis Rosenheim drei tote Menschen entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Drei tote Menschen sind am frühen Freitagmorgen in einem Haus in Vogtareuth im Landkreis Rosenheim entdeckt worden. "Es muss von einem Gewaltverbrechen ausgegangen werden", teilte die Polizei Oberbayern Süd mit.

Bei den Toten soll es sich um zwei Kinder und deren Mutter handeln, sagte der Pressesprecher im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Polizei ginge davon aus, dass sie die Täterin sei. Die Mutter war 36 Jahre alt und von Beruf Bundespolizistin, die beiden Töchter zehn und zwölf Jahre.

Familientragödie in Vogtareuth: Vater befindet sich in Betreuung

Um kurz nach 04.30 Uhr wurde der Einsatzzentrale im Polizeipräsidium Oberbayern Süd über Notruf ein Rettungseinsatz in Vogtareuth mitgeteilt. Mehrere Streifenfahrzeuge der Polizei fuhren daraufhin an den Einsatzort. Die Mutter soll die Kinder und sich selbst mit einer Schusswaffe getötet haben. Über die Hintergründe der tragischen Tat ist noch nichts bekannt. Ob es sich bei der Tatwaffe um ihre Dienstpistole handle, sei bisher noch nicht klar.

Der Vater habe mit der Familie in der Doppelhaushälfte gewohnt. Wo dieser sich in der Nacht befand und wer schließlich die Polizei alarmiert hatte, dazu sagte der Sprecher nichts. Der Familienvater sei vor Ort in Betreuung, sagte der Sprecher weiter. Speziell geschultes Personal kümmere sich um ihn.

"Wir gehen davon aus, dass sich eine Familientragödie abgespielt hat", sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Es werde keine Fahndung geben.

Bürgermeister von Vogtareuth geschockt

Am Vormittag war die Kriminalpolizei in dem Haus damit beschäftigt, Spuren zu sichern, wie der Sprecher weiter erklärte. Gutachter sollten klären, wie genau es zu der Tat kam. Für den Nachmittag kündigten Polizei und Staatsanwaltschaft Traunstein eine schriftliche Presseerklärung an.

Der Erste Bürgermeister von Vogtareuth, Rudolf Leitmannstetter, äußerte sich geschockt. "Das muss man erst mal setzen lassen", sagte er. In der Ortschaft kenne jeder jeden. Vogtareuth liegt rund 15 Kilometer nördlich von Rosenheim im Alpenvorland. Etwas mehr als 3000 Menschen wohnen in der kleinen Gemeinde. (AZ/dpa)

