13:44 Uhr

Mutter und Tochter vermisst: "Gehen davon aus, dass sie tot sind"

Seit mehr als einer Woche sind eine Mutter und ihre Tochter aus dem Münchner Stadtteil Ramersdorf verschwunden. Nun wurde der Ehemann verhaftet.

Eine Woche ist es her, dass Maria Gertsuski und ihre 16 Jahre alte Tochter Tatiana aus München-Ramersdorf verschwunden sind. Inzwischen hat sich die Mordkommission eingeschaltet - und den Ehemann der 41-Jährigen verhaftet.

Man glaube nicht mehr daran, Mutter und Tochter lebend zu finden. "Wir gehen aktuell davon aus, dass Mutter und Tochter tot sind", sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins am Montag. Der neue Ehemann der Mutter, mit dem sie seit rund einem Jahr verheiratet war, sitzt unter dringendem Tatverdacht in Haft. Er schweige zu den Vorwürfen. Der Haftbefehl lautet auf "Totschlag in Tatmehrheit mit Mord".

Wir brauchen Eure Unterstützung in einem Vermisstenfall.



Hinweise unter der 089/2910-0. Bitte nicht hier.



Mehr unter:https://t.co/PLShwTAYOc pic.twitter.com/HNJcw3KUbv — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 17. Juli 2019

Maria und Tatiana Gertsuski hatten am 13. Juli ihre Wohnung in der Ottobrunner Straße verlassen, um zu einem Einkaufszentrum im Münchner Stadtteil

Wie Münchner Medien bestätigt wurde, hatten sich die Anzeichen für ein Verbrechen wohl gemehrt. Die Mordkommission habe bereits die Wohnung von Mutter und Tochter durchsucht, zudem sei Videomaterial aus Bus und Bahn ausgewertet worden. Speziell ausgebildete Hunde zur Personensuche wurden den weiteren Angaben zufolge ebenfalls eingesetzt. Zu näheren Einzelheiten äußerte sich das zuständige Präsidium aber nicht.

Vermisstenfall: Der Ehemann von Maria Gertsuski steht unter Tatverdacht

Die Polizei bittet auch weiterhin mögliche Zeugen um Hinweise, die telefonisch unter der Nummer 089/2910-0 oder über ein Formular im Internet an die Polizei gegeben werden. Insbesondere Zeugen, die hinsichtlich des Tatverdächtigen sowie der beiden Pkw, insbesondere am Freitag, 12. Juli, Samstag, 13. Juli oder Sonntag, 14. Juli, Beobachtungen im Bereich der Ottobrunner Straße 31 gemacht haben, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen, (AZ)

Die Polizei sucht Zeugen, die hinsichtlich des Tatverdächtigen sowie der beiden Pkw, insbesondere am Freitag, 12. Juli, Samstag, 13. Juli oder Sonntag, 14. Juli, Beobachtungen im Bereich der Ottobrunner Straße 31 in München gemacht haben. Bild: Polizei München, Kombo: AZ

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen