Nach 107 Jahren: Münchens ältestes Kino vor dem Aus

Plus Dem „Filmtheater Sendlinger Tor“ droht das Aus. Der Grund ist ein Streit um den Pachtvertrag. Warum die Lage auch für andere Kinos immer schwieriger wird.

Von Brigitte Mellert

Das mannshohe Filmplakat in Retro-Optik springt einem sofort ins Auge, sobald man die U-Bahnstation verlässt. Das Filmtheater am Sendlinger Tor gibt es an dieser Stelle in München schon immer – so mag es einem zumindest vorkommen. Seit 1913 befindet sich dort das älteste Kino der Stadt. Nur wie lange noch?

Das Filmtheater hat sich über viele Jahre zu einer festen Institution in München entwickelt, der prunkvolle Saal ist denkmalgeschützt und wird auch gerne für Veranstaltungen wie die Filmfestspiele genutzt. Schon der Eingangsbereich verrät den Grund: Sanftes, warmes Licht empfängt den Zuschauer, der hölzerne Tresen mit Süßigkeiten und Getränken wirkt gemütlich, fast wie in einem Hotel. Der einladende Stil zieht sich bis in den Kinosaal. Rote, samtfarbene Sitze, elegante Säulen und ein großzügiger Balkon lassen den Zuschauer sich im ersten Augenblick in einem Opernhaus wähnen. Der prunkvolle Kinosaal ist schon Spielstätte für die Münchner Filmfestspiele gewesen. Bild: Brigitte Mellert München: Nach 107 Jahren droht dem „Filmtheater Sendlinger Tor“ das Aus Doch nach 107 Jahren könnte ein Streit zwischen den Hauseigentümern und der Betreiberfamilie zum Aus des Filmtheaters führen. Im vergangenen Sommer wurde der Pachtvertrag für das Kino gekündigt – für die Betreiberfamilie nicht nachvollziehbar. Geschäftsführer Christoph Preßmar, der das Kino gemeinsam mit seinem Vater Fritz Preßmar leitet, sagt: „Die Familie hat 74 Jahre lang keine Schulden gemacht.“ Finanzielle Probleme habe das Kino nicht. Ganz im Gegenteil. Die Hausbesitzer hätten durch die anteiligen Einnahmen des Kinos über die Jahre sehr gut mitverdient. Das Kino Sendlinger Tor soll womöglich geschlossen werden. Besitzer Fritz Preßmar führt es schon seit über 50 Jahren. Bild: Brigitte Mellert Die Betreiber wollen das Kino weiterführen, schließlich sei es noch immer erfolgreich, wie Auszeichnungen belegen: Regelmäßig ehrt die Stadt das Filmtheater mit Kinoprogrammpreisen. Die Begründung der Jury lautete zuletzt: „Der prächtige Bau ist mit Garderobe und Balkon ausgestattet wie ein kleines Opernhaus.“ Das war im Sommer 2019. Eben jener Sommer, in dem die Hauseigentümer den Pachtvertrag kündigten, im Juni 2020 würde dieser auslaufen. Für die Geschäftsführer ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Für die Kündigung fehle bislang das richterliche Urteil, sagt Christoph Preßmar. „Bis dahin schwebt über uns das Damoklesschwert.“ Für die Besucher ist die drohende Schließung ein großer Schock. Im Eingangsbereich liegt eine Unterschriftenliste aus, auf der bereits viele Zuschauer für den Erhalt des Kinos unterzeichnet haben. Das Filmtheater Sendlinger Tor gleicht im Inneren einer Oper. Mit 107 Jahren ist das Kino das älteste Lichtspielhaus Münchens. Video: Brigitte Mellert Freistaat Bayern fördert Lichtspielhäuser mit bis zu 2,5 Millionen Euro Damit sind sie nicht alleine: Auch der Freistaat hat ein Herz für Lichtspielhäuser und fördert diese seit der Gründung des FilmFernsehFonds Bayern 1996 bis zu einer Höhe von 2,5 Millionen Euro. Ziel ist die Modernisierung von Kinosälen sowie Zusammenschlüsse kleinerer und mittlerer Kinos zur besseren Vermarktung. Insbesondere auf dem Land will die Regierung kleinere Spartenkinos unterstützen. Zuschauer sammeln Unterschriften für den Erhalt des Kinos am Sendlinger Tor. Bild: Brigitte Mellert Um in einer Großstadt wie München Erfolg zu haben, müsse jedes Kino seine Sparte finden, sagt Fritz Preßmar. Mit großen Ketten könne das Filmtheater Sendlinger Tor mit nur einem Saal und 400 Sitzplätzen nicht mithalten. Das sei auch gar nicht die Absicht, erklärt er: „Wir bieten gehobenen Mainstream.“ Die Betreiber wählen ihr Programm gezielt aus, um ein anspruchsvolles Publikum anzusprechen – bevorzugt deutsche und bayerische, aber auch internationale Filme. Kleinere Kinos legen nach Einschätzung des Geschäftsführers ihren Schwerpunkt auf Arthouse-Filme, die mit kleinem Budget gedreht und nicht in großen Ketten gezeigt werden. Das Filmtheater Sendlinger Tor ist nicht das einzige Stamm-Kino, das um sein Bestehen kämpft. Das Gabriel in der Dachauer Straße, 112 Jahre alt, zuvor das älteste Kino der Stadt, musste wegen sinkender Besucherzahlen schließen. Der Betrieb habe sich nicht mehr gelohnt, hieß es. Auch die Kinos Münchner Freiheit zeigten im Sommer ihre letzte Vorstellung, Hintergrund sind die zuletzt gestiegenen Mieten und das Ende des Mietvertrags. Lesen Sie auch: Neue Komödie im Kino: Lohnt sich "Nightlife" mit Elyas M'Barek? Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

