Nachhaltigkeit

vor 34 Min.

Einwegplastik ist verboten: Wie Deutschland zum Mehrweg-Land werden könnte

Mittags eine Döner-Box, abends Curry in Styropor: So sammelt sich viel Verpackungsmüll an. Dabei gibt es Alternativen.

Plus Einweggeschirr aus Plastik soll aus Handel und Gastronomie verschwinden. Was Verbraucher, Gastgewerbe und der Gründer eines Pfandsystems über den Wandel sagen.

Von Vanessa Polednia

Man kann sagen, dass im „Orient Express“ Welten aufeinandertreffen. Dass sich hier, in der Nähe des Aichacher Bahnhofs, Vergangenheit und Zukunft begegnen. In dem türkischen Imbiss mit seinem weitläufigen Biergarten geht es genauso um den Gedanken der Nachhaltigkeit wie um Wegwerfmentalität. Große Worte? Nun, man kann es auch so sagen: Der Orient Express ist einer von ungezählten gastronomischen Betrieben in Deutschland, die einmal ihren Teil dazu beitragen werden, das Plastikmüll-Problem in den Griff zu bekommen. Einweggeschirr aus Kunststoff soll der Vergangenheit angehören, dem Mehrweggeschirr die Zukunft gehören.

