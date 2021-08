Neue Corona-Maßnahmen in Bayern: Das müssen Sie für den Herbst wissen

Plus Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern stellen sich viele die Frage, ob sich Bayern an dem Corona-Kurs des Bundes orientiert oder nachsteuern wird. Schließlich sind viele Punkte bezüglich der Tests noch offen.

Menschen in Deutschland, die nicht geimpft sind, müssen sich ab sofort auf neue Corona-Regeln einstellen. Bund und Länder haben am Dienstag gemeinsam entschieden, dass Ungeimpfte ab einer bundesweiten Inzidenz von 35 für viele gesellschaftliche Bereiche wie Restaurants, Kinos und Schwimmbäder einen negativen Corona-Test brauchen. Ebenfalls beschlossen wurde, dass der Bund die kostenlosen Corona-Tests ab Herbst abschaffen wird. Wird Bayern diese Strategie nun mitgehen oder wählt der Freistaat einen eigenen Weg für den Herbst? Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu: