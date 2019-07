vor 18 Min.

Pilzsammler entdeckt toten Mann im Wald

Im Kreis Nürnberg ist am Sonntagmorgen die Leiche eines Mannes im Wald gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass er gewaltsam getötet wurde.

In einem Wald im Landkreis Nürnberger Land ist ein toter Mann gefunden worden. Ein Pilzsammler entdeckte die Leiche am Sonntagmorgen mitten in dem Waldstück bei Lauf an der Pegnitz, wie die Polizei mitteilte.

Der Tote weise Verletzungen auf, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Identität des Mannes war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa/lby)

