02.03.2019

Pinkfarbenes Parkschild gestohlen Bayern

Diebe auf dem Frauenparkplatz

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag ein magentafarbenes Parkschild gestohlen, das auf Frauenparkplätze entlang der Altmühl aufmerksam machen sollte. Die Eichstätter Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Faschingsscherz handelt. Die Frauenparkplätze in Eichstätt waren vor gut einem Monat zu einer gewissen Berühmtheit gekommen, weil ein Jura-Student aus dem Rheinland dagegen geklagt hatte. Er fühlte sich durch die Schilder diskriminiert. Vor Gericht hatten sich beide Seiten schließlich geeinigt. Die Frauenparkplätze bleiben zwar, doch die Stadt Eichstätt muss die Schilder umgestalten und ein freundliches „bitte“ sollte darauf hinweisen, dass es sich nicht um ein verbindliches Verkehrszeichen handelt. Erst am Mittwoch waren die neuen pinkfarbenen Schilder montiert worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. (rilu)

