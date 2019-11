vor 33 Min.

Polizei Kaufbeuren findet Amphetamin bei Durchsuchung

Drogenfund in Kaufbeuren: Polizisten haben bei einer Wohnungsdurchsuchung 200 Gramm Amphetamin und einen Schreckschussrevolver sichergestellt.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwochvormittag hat die Polizei in Kaufbeuren Betäubungsmittel und eine Waffe sichergestellt. Laut Polizeibericht hatte sie Hinweise erhalten, dass der Verdächtige, ein 41-jähriger Mann, auffällig oft in seiner Wohnung Besuch empfange und im Besitz von Drogen sei.

Nachdem aus seiner Wohnung Marihuana-Geruch drang, begannen die Polizeibeamten aus Kaufbeuren und Kempten mit der Durchsuchung. Dabei konnte sie eine Menge von mehr als 200 Gramm Amphetamin, Bargeld in vierstelliger Höhe sowie einen ungeladenen Schreckschussrevolver sicherstellen.

Der 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen und später wieder entlassen. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Die Kriminalpolizei Kaufbeuren hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (AZ)

