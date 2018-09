07:46 Uhr

Polizei erwischt im ersten Halbjahr über 38.000 Handy-Sünder Bayern

Handys sind allgegenwärtig - auch im Verkehr. Die Polizei hat 2018 schon Zehntausende mit Mobilgerät am Steuer erwischt.

Im ersten Halbjahr 2018 hat die bayerische Polizei mehr als 38.000 Verkehrssünder mit Mobilgerät am Steuer erwischt. Hinzu kamen 2700 Radfahrer, die etwa durch Smartphones im Straßenverkehr abgelenkt waren, wie das bayerische Innenministerium mitteilte. Am Mittwoch (11.30 Uhr) will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Vorfeld eines bundesweiten Aktionstages in Nürnberg auf die Gefahren durch Ablenkung am Steuer hinweisen und über Maßnahmen der Polizei informieren. Das Innenministerium mahnte: "Nach aktuellen wissenschaftlichen Untersuchungen erhöht die Nutzung von Kommunikationsmitteln während der Fahrt das Unfallrisiko mindestens um das Vierfache." Seit Oktober 2017 kostet die Handy-Nutzung am Steuer nicht mehr nur 60, sondern mindestens 100 Euro Bußgeld. Außerdem ist ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei fällig. (dpa)

Themen Folgen