vor 50 Min.

Polizei stoppt Fünfjährige auf Mini-Motorrad

In Regensburg ist ein fünfjähriges Mädchen auf einem Pocket-Bike gestoppt worden. Sie hätte einen Führerschein und eine Versicherung benötigt.

Eine fünfjährige Fahrerin auf einem sogenannten Pocket-Bike haben Polizisten in Regensburg gestoppt. Das Kind flitzte auf dem Miniaturmotorrad über einen Parkplatz, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Das Fahrzeug sei nicht für den Verkehr zugelassen gewesen, auch eine Versicherung habe es nicht gehabt. Zudem hätte das Mädchen den Angaben zufolge eigentlich eine Fahrerlaubnis gebraucht. Den Eltern, die am Freitag auch auf dem Parkplatz waren, droht nun ein strafrechtliches Nachspiel. (dpa/lby)

