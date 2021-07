Nach tödlichem Unfall auf der A8: Lebensgefährtin kämpft um Entschädigung

Plus Ein Geisterfahrer tötet 2017 einen 36-jährigen Mann auf der A8 bei Leipheim. Seine Lebensgefährtin war damals schwanger. Bis heute kämpft sie um eine finanzielle Entschädigung.

Steht einem Kind, das beim Unfalltod seines Vaters noch nicht geboren war, Hinterbliebenengeld zu? Diese Frage hat die Außenstelle des Münchner Oberlandesgerichts in Augsburg zu klären. Es geht in dem Fall um die Angehörigen eines zur Unfallzeit 36-jährigen Mannes, der im November 2017 auf der A8 bei Leipheim (Kreis Günzburg) von einem Geisterfahrer getötet worden war. Die Lebensgefährtin des Unternehmers aus dem Kreis Aichach-Friedberg war damals im fünften Monat mit ihrer mittlerweile vierjährigen Tochter, der Klägerin, schwanger.