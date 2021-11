Radfahrer tot in Unterfranken gefunden - Polizei geht von Verbrechen aus

Im bayerischen Bad Neustadt an der Saale wurde ein Radfahrer tot neben seinem Fahrrad gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann gewaltsam zu Tode kam.

Spaziergänger haben am Montagmorgen einen toten Radfahrer auf einem Radweg nahe Bad Neustadt an der Saale in Bayern entdeckt. Wie der 26-Jährige zu Tode kam, sei noch unklar, wie eine Polizeisprecher am Montag mitteilte.

Wegen der Verletzungen des Mannes gehen die Ermittler aber momentan von einem Gewaltverbrechen aus. Zu Details wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst aber keine Angaben machen. Eine mögliche Tatwaffe sei bislang nicht entdeckt worden. Verdächtige habe die Polizei ebenfalls noch nicht ermittelt.

Radfahrer tot in Bad Neustadt gefunden: Obduktion in Würzburg

Die Leiche werde nun in der Rechtsmedizin in Würzburg obduziert. Erst danach könne die genaue Todesursache und der Todeszeitpunkt geklärt werden. Der tote Radfahrer war am Montagmorgen gegen 06.15 Uhr entdeckt worden. "Der Mann lag direkt am Fahrradweg, sein Fahrrad lag daneben", sagte der Polizeisprecher.

Der asphaltierte Fahrradweg liegt zwischen Bad Neustadt und Hohenroth (Landkreis Rhön-Grabfeld) in Unterfranken. Der Tote stammt laut Polizei aus dem Landkreis. Der Fundort wurde von dutzenden Polizisten abgesichert und nach Spuren abgesucht. Die Beamten arbeiteten dabei auch mit Hunden.