10:52 Uhr

Rollerfahrer kracht in Motorradfahrer - zwei Schwerverletzte

Drei Personen wurden bei einem Unfall in Zell in der Oberpfalz verletzt. Zwei davon schwer.

Ein Rollerfahrer missachtet an einer Kreuzung die Vorfahrt, kollidiert mit einem Motorradfahrer. Beide werden schwer verletzt. Ein weiterer Biker hat Glück.

Ein Rollerfahrer ist in der Oberpfalz in einen Motorradfahrer gekracht und hat sich dabei schwer verletzt. Auch der Biker kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der 63 Jahre alte Rollerfahrer missachtete den Ermittlern zufolge an einer Kreuzung bei Zell (Landkreis Cham) die Vorfahrt und stieß mit dem Motorrad eines 65-Jährigen zusammen. Ein weiterer Biker kam an der Unfallstelle von der Straße ab und stürzte in ein Waldstück. Er verletzte sich bei dem Unfall am Karfreitag leicht. (lby)

