08:16 Uhr

SPD-Internetcoup: CSU legt im Streit um gekaperten Slogan nach Bayern

Nachdem sich die Bayern-SPD die Web-Adresse zu Söders Wahlkampf-Slogan sicherte, hat die CSU zum Gegenschlag ausgeholt. Twitter-Nutzer kritisieren die Aktion.

Von Sandra Liermann

Der Streit im Netz zwischen CSU und Bayern-SPD geht weiter: Nachdem die SPD am Dienstag einen Internetcoup gelandet hat, indem sie den CSU-Slogan "Söder macht's" kaperte und unter www.soeder-machts.de über ihr eigenes Programm informierte, hat die CSU am späten Dienstagabend nachgelegt.

Via Twitter verbreitete die Partei mehrere Links, die allesamt auf ihr Regierungsprogramm führten. Die Links lauteten - mit Blick auf SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen unter anderem: "spdmachtnix.de", "besserwohnenmitkohnen.de", "kohnenplus.de" und "kohnen-plus.de".

Zahlreiche vermeintliche SPD-Webadressen führen nun zum CSU-Wahlprogramm

Während die Domain www.nataschakohnen.de auf die Homepage der Spitzenkandidatin der Bayern-SPD führt, landen Besucher der Seite www.nataschakohnen.bayern nun auf dem CSU-Wahlprogramm.

Mehrere CSU-Mitglieder hatten der Bayern-SPD für ihre Aktion "Klamauk" vorgeworfen. Eine gewisse Häme war aber auch bei den Tweets der CSU zu erkennen.

CSU-Generalsekretär Markus Blume hatte die SPD zuvor scharf für ihre Aktion angegangen. Er sprach von "Fake-News" sowie "dreisten Lügen" und kritisierte: "Bei der SPD muss die Verzweiflung schon ziemlich groß sein, wenn sie CSU-Slogans klauen muss." Kurz darauf folgender Tweet:

Wenn die @BayernSPD sich freut, weil sie eine Domain „geklaut“ hat, dann aber den eigenen Slogan nicht sichert… https://t.co/v7eQqTbh1o — CSU (@CSU) 21. August 2018

Vielleicht nicht die beste Web-Adresse. Twitter-Nutzer spotteten, dass man aus dieser Adresse schnell "der rechte Söder macht's" lesen kann.

Neben den obigen eher offensichtlichen Internet-Adressen sicherte sich die CSU nach dem "Söder macht's"-Debakel direkt mal alle in Frage kommenden URLs, die auch nur irgendwie mit der SPD in Verbindung gebracht werden könnten. So zum Beispiel www.kohnen-plus.de...

... oder www.besserwohnenmitkohnen.de.

Bis spät am Abend legte die CSU immer wieder nach und veröffentlichte weitere Web-Adressen, die allesamt zu ihrem Wahlprogramm führen.

Internetnutzer kritisieren CSU für automatischen Download

Von Twitter-Nutzern gab es derweil Kritik für die CSU-Webadressen. Denn statt auf eine Homepage, wie es die URL vermuten lässt, wird über die Links automatisch das Wahlprogramm der CSU als PDF-Dokument heruntergeladen.

Eine Domainweiterleitung (url-hiding) auf ein Dokument, das sich downloaded? Seit ihr jetzt von allen guten Geistern verlassen? Seriös geht anders #Neuland — Sun bird (@damez_arator) 21. August 2018

Ob damit alle Datenschutzrichtlinien eingehalten wurden, fragen sich einige Nutzer.

Ich habe auf den Link geklickt. Ich finde aber weder ein Impressum noch einen Datenschutzhinweis. Wer ist ihr Datenschutzbeauftragter? — Guido Gallenkamp (@gallenkamp) 21. August 2018

Einige zogen sogar Parallelen zu getarnten Computerprogrammen, die oft von Cyberdieben oder Hackern benutzt werden.

So fühlt sich das also an, wenn die CSU über einen Fake-Link eine Datei auf den eigenen Rechner/Handy trojanert. So wird Vertrauen erzeugt! — parasympathico (@parasympathico) 21. August 2018

Auf Twitter hagelt es Spott für die CSU

Statt Sympathiepunkten gab es auf Twitter hauptsächlich Spott für die CSU und ihren Gegenschlag. Nutzer bezeichneten die Aktion als "peinlich", "nicht mehr lustig" und "auf Kindergartenniveau".

Nur wenige Stunden vor dem digitalen Gegenschlag hatte die CSU über Twitter übrigens gleich mehrfach einen Kommentar aus der Welt geteilt, in dem die stellvertretende Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld schreibt: "Die Häme über Söder allerdings, in der sich die SPD nun wie ein Borstentier suhlt, ist eines politischen Wettbewerbs, soll er denn ernst genommen werden, unwürdig. Den Konkurrenten zu diskreditieren ist noch kein Politikangebot."

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen