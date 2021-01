07:45 Uhr

Satirische Jahresprognose für Bayern: Hoffentlich wird’s 2021 nicht so schlimm

Unser Autor hat einen Blick in die Zukunft gewagt – und prognostiziert, was 2021 für Bayern bringen könnte.

Plus Was könnte sein, was nicht? Aus Bayern stammt ein großer Philosoph, der einem dabei hilft, sich im politischen Labyrinth zu orientieren. Zwölf Spekulationen.

Von Uli Bachmeier

Wenn in Bayern nix mehr hilft, dann hilft immer noch der größte und mutmaßlich einzig bedeutende Philosoph, den das schönste Land der Welt unter seinem weiß-blauem Himmel hervorgebracht hat: Karl Valentin. Er begegnete der Welt mit einer gewissen Skepsis: „Sicher ist, dass nix sicher ist, drum bin ich vorsichtshalber misstrauisch.“ Er glänzte als genialer Wortzerklauberer: „Wenn ich mich aufs Sofa lege, decke ich mich mit einer Decke zu. Nehme ich die Decke wieder weg, so habe ich mich selbst entdeckt.“ Und auch als Mutmacher gab er sein Bestes: „Hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist.“

Satirische Jahresprognose: Spekulationen unter einem altbekannten Karl-Valentin-Motto

Wie es 2021 wird, weiß selbstredend niemand. Es gibt nur Indizien und Vermutungen, was sein und was nicht sein könnte. Und nach all der Tristesse, die das Jahr 2020 den Bayern bescherte, ist es vielleicht nicht das Verkehrteste, die zwölf Spekulationen zum neuen Jahr unter ein altbekanntes Valentin-Motto zu stellen: „Es freut sich das Herz und das Gemüt, wo die Blume des Blödsinns blüht.“

Erstens: Mit einer Umbenennung der „Christlich-Sozialen Union“ in „ Corona Schutz Union“ ist vorerst nicht zu rechnen. Die CSU-Landesleitung jedenfalls behauptet steif und fest, dass die Partei auch noch auf Politikfeldern jenseits des Infektionsschutzes und der Pandemiebekämpfung Kompetenzen hat.

Zweitens: Der bayerische Atommüll wird auch ohne bayerisches Endlager noch eine gefühlte Ewigkeit in Bayern lagern. Bei aller Begeisterung des Ministerpräsidenten für die Erforschung „Schwarzer Löcher“, die einem bayerischen Wissenschaftler im Jahr 2020 einen Nobelpreis beschert hat – ein Weg, den Atommüll in einem fernen „Schwarzen Loch“ auf alle Zeit verschwinden zu lassen, wird auch dieses Jahr nicht gefunden werden. Das Problem mit der Ewigkeit ist ja bekanntlich, dass sie sich hinzieht, vor allem wenn’s aufs Ende zugeht.

Fünftens: Wenn Markus Söder ( CSU ) Bundeskanzler wird oder nicht, dann wird Landtagspräsidentin Ilse Aigner ( CSU ) Ministerpräsidentin oder nicht. Dass es ganz anders kommt, ist zwar möglich, aber nicht sicher. Nur eines steht fest: Der Vizeministerpräsident wird nicht automatisch Ministerpräsident. Das hat der Söder dem Aiwanger schon mehrfach versucht klarzumachen.

Neuntens: Der geheime Herzenswunsch der bayerischen Brauer, für ihr Starkbier eine Zulassung als Impfstoff zu bekommen, wird sehr wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen, auch wenn es mit Produktion, Kühlung und Logistik traditionell zuverlässig klappt. Bei Paulaner am Nockherberg wäre man schon froh, wenn es wenigstens mit dem Politiker-Derblecken wieder was werden würde. Dazu müsste allerdings die Maskenpflicht weg. Denn so kurios es auch klingen mag: Demaskierungen, wie sie beim Politiker-Derblecken praktiziert werden, funktionieren nur mit unmaskierten Politikern.

