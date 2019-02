vor 54 Min.

Schulausfälle in Bayern: Wo heute der Unterricht entfällt Bayern

Schulausfall in Bayern am 4. Februar 2019: Hier fällt der Unterricht aus.

Schulausfall in Bayern wegen Schnee: Erneut wird an Schulen im Freistaat der Unterricht am Montag, 4.2.19, wetterbedingt ausfallen. Hier ein Überblick.

Schulausfall in Bayern am Montag, 4. Februar 2019: Heute fällt der Unterricht laut bayerischem Kultusministerium in mehreren Landkreisen aus. Grund sei die aktuelle Wetterlage.

Schulausfall heute in Bayern: An diesen Schulen fällt der Unterricht aus

Schulausfälle in Niederbayern:

In den Landkreisen Dingolfing-Landau, Landshut, Kelheim, sowie die Stadt Landshut findet keine Schule statt. Im Landkreis Straubing-Bogen fällt der Unterricht an allen Schulen im Markt Mallersdorf Pfaffenberg aus. Im Landkreis Regen fällt an der Grundschule Patersdorf der Unterricht wegen einer defekten Heizung aus.

Schulausfälle in der Oberpfalz:

Betroffen sind hier die Landkreise Neustadt an der Waldnaab, Cham, Schwandorf und Regensburg, sowie die Stadt Regensburg und die Stadt Weiden in der Oberpfalz.

Schulausfälle in Oberbayern:

An der Grund- und Mittelschule Rohrbach an der Ilm im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm fällt der Unterricht aus. Auch an der Grundschule Thiersheim im Landkreis Wunsiedel fällt heute der Unterricht aus. Der Grund ist ein Wasserrohrbruch.

(Stand: Montag, 4. Februar, 8.59 Uhr)

"Schneefrei" in Bayern ist selten

"Schneefrei" wie aktuell kommt in Bayern nicht allzu häufig vor. In der Statistik werden solche Fälle zwar nicht einzeln aufgeführt, sondern fallen unter "höhere Gewalt". Aber selbst da gab es nicht sehr viele Meldungen: Im Schuljahr 2017/2018 etwa meldeten im Freistaat nur sechs Realschulen und neun Gymnasien eine erhöhte Anzahl ersatzlos ausgefallener Unterrichtsstunden durch "höhere Gewalt". Im Januar dieses Jahres aber kam es vermehrt zu Schulausfällen.

