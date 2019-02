20:14 Uhr

Schulausfälle wegen Schnee: Wo am Montag in Bayern der Unterricht entfällt Bayern

Schulausfall in Bayern am 4. Februar 2019: Hier fällt der Unterricht aus.

Schulausfall in Bayern wegen Schnee: Erneut wird an Schulen im Freistaat der Unterricht wetterbedingt ausfallen. Hier ein Überblick.

Schulausfall in Bayern am 4. Februar 2019: Am Montag fällt der Unterricht laut bayerischem Kultusministerium in den Landkreisen Kehlheim und Landshut sowie in der Stadt Landshut aus. Grund sei die aktuelle Wetterlage. Im Kreis Kehlheim etwa sei wegen des starken Schneefalls mit Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen zu rechnen.

Schulausfall in Bayern: Landkreis Dingolfing-Landau betroffen

Im Landkreis Dingolfing-Landau fahren wegen akuter Schneebruchgefahr am Montag im Bereich des Schulsprengels der Grundschule Reisbach und der Mittelschule Reisbach keine Schulbusse. Schüler, die in Schule kommen, werden dort betreut, heißt es. Laut Kultusministerium besteht keine Schulpflicht.

Im Bereich der Schulsprengel der Grundschule Loiching und der Mittelschule Niederviehbach kommt es ebenfalls zu Störungen. Keine Busse fahren aus den Ortsteilen Oberwolkersdorf, Polling, Pischldorf, Krottenthal, Göttersdorf und Weigendorf. Für Schüler der weiterführenden Schularten entfällt die Schulpflicht ebenfalls, falls der entsprechende Schulbus nicht kommt. Es gelten die Regelungen der jeweiligen Schulart, heißt es von offizieller Seite.

Auch an der Grundschule Thiersheim im Landkreis Wundsiedel fällt am Montag der Unterricht aus. Grund ist hier aber ein Wasserrohrbruch.

"Schneefrei" in Bayern ist selten

"Schneefrei" wie aktuell kommt in Bayern nicht allzu häufig vor. In der Statistik werden solche Fälle zwar nicht einzeln aufgeführt, sondern fallen unter "höhere Gewalt". Aber selbst da gab es nicht sehr viele Meldungen: Im Schuljahr 2017/2018 etwa meldeten im Freistaat nur sechs Realschulen und neun Gymnasien eine erhöhte Anzahl ersatzlos ausgefallener Unterrichtsstunden durch "höhere Gewalt". Im Januar dieses Jahres aber kam es vermehrt zu Schulausfällen.

Wegen des starken Schneefalls kam es auch zu Flugausfällen in Bayern sowie Behinderungen im Bahnverkehr. Hier lesen Sie mehr dazu: 240 Flugausfälle in München, Lawine im Allgäu: Der Winter ist zurück

Stand: Sonntag, 3. Februar, 20.10 Uhr.

