Schule und Corona

vor 22 Min.

Abiturientin über ihre Prüfungen: "Der Corona-Stempel wird bleiben"

Plus 35.000 Schüler in Bayern schreiben ab Mittwoch Abitur, auch Laura Bork. Weshalb sie Vorurteile fürchtet - und was sie nach dem Abi als Allererstes macht.

Von Sarah Ritschel

Frau Bork, an diesem Mittwoch beginnt das Abitur mit dem Fach Deutsch. Welche Regeln gelten dabei?

