Schule und Corona

vor 52 Min.

Fünf Lehrerinnen, fünf Beispiele: So innovativ kann Digitalunterricht sein

Heft, Buch, Tablet: So könnte ein Schülerschreibtisch in Corona-Zeiten aussehen.

Plus Wie denkt man Lernen neu? Wie motiviert man Schülerinnen und Schüler hinter ihren ausgeschalteten Laptopkameras? Hier stellen wir die besten Ideen vor.

Von Sarah Ritschel

Seit März 2020 schalten sich Lehrer regelmäßig per Video zu ihren Schülern nach Hause, der Distanzunterricht ist Alltag geworden – und er stellte manche Unterrichtsmethode auf die Probe. Lag im vergangenen Frühjahr das System Schule durch den Lockdown erstmal in Schockstarre, sind heute an vielen Schulen innovative neue Lernprojekte entstanden. Und manche von ihnen gehen weit über den normalen Unterrichtsstoff hinaus.

