Maske wieder auf! Mit diesen Corona-Regeln geht es an den Schulen weiter

Die Maskenpflicht im Unterricht ist zurück – und mit ihr kommt eine noch schärfere Regel. Was gilt jetzt an Schulen? Und was ist mit den Luftfiltern?

Schülerinnen und Schüler müssen im Klassenzimmer wieder Maske tragen – zumindest für die nächsten ein bis zwei Wochen. Die Zeit des freien Durchatmens währte nur kurz – erst Anfang Oktober war die Maskenpflicht am Platz abgeschafft worden. Doch seitdem ist die Sieben-Tage-Inzidenz unter Kindern und Jugendlichen steil angestiegen, bei den Zwölf- bis 15-Jährigen etwa von 181 Fällen pro 100.000 Personen auf jüngst 526.

Um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, müssen Kinder und Jugendliche an weiterführenden Schulen ab dem kommenden Montag mindestens zwei Wochen lang den ganzen Schultag über medizinische oder FFP2-Masken aufbehalten. Grundschulkinder lernen zunächst eine Woche lang mit Mund-Nasen-Schutz, bei ihnen genügt eine Alltagsmaske. Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) begründete die unterschiedliche Dauer am Mittwoch in München damit, dass Kinder an Grundschulen intensiv im sensiblen PCR-Verfahren getestet würden, und dass es „pädagogisch wichtig“ für sie sei, auf die Mimik ihrer Lehrkraft achten zu können. Außerdem appellierte Piazolo an alle Eltern, ihr Kind am Montag getestet in die Schule zu schicken.

Wer Tests an Schulen verweigert, muss mit Bußgeld rechnen

Nach den Ferien greift noch eine neue Regel. Schülerinnen und Schülern, die die mehrmals wöchentlichen Pflichttests im Klassenzimmer ablehnen, gelten ab Montag als unentschuldigt, ihre Eltern müssen mit Bußgeldern rechnen – theoretisch mit mehreren hundert Euro pro Tag. Bislang hatten Testverweigerer das Recht in Anspruch nehmen können, zu Hause selbstständig mit Materialien der Schule zu lernen.

Regelmäßige Testungen gehören für die Kinder in Bayern seit Monaten zum Schulalltag dazu. Foto: Christian Charisius , dpa

Wer die neue Maskenpflicht am Platz ablehnt, darf ebenfalls nicht am Unterricht teilnehmen, wie das Kultusministerium auf Nachfrage bestätigt. Die Schulleitung solle diese Kinder und Jugendlichen des Schulgeländes verweisen. Für Schülerinnen und Schüler der unteren Jahrgangsstufen stelle die Schule eine Aufsicht zur Verfügung, bis sie abgeholt werden.

Dass die Maskenpflicht jetzt – zunächst befristet – zurückkehrt, hatten Bayerns Lehrerverbände im Vorfeld nahezu geschlossen befürwortet. Pädagogisch schmerzhaft, aber sinnvoll und notwendig, um die Schulen offenzuhalten, so der Konsens. Auch Bayerns Eltern sprachen sich für strengere Regeln aus: „Unser Feind heißt nicht Maske, sondern Coronavirus, das haben die meisten verstanden“, hieß es vom zuständigen Verband.

Klassenzimmer nach und nach mit Luftfiltern ausgestattet

Wer sich direkt unter Lehrkräften umhört, stößt zwar auch auf viel Zustimmung, aber bei weitem nicht nur. In den sozialen Medien beklagen sich Lehrkräfte darüber, dass eine Maske Erstklässlern das Lesenlernen erschwere und dass die Kommunikation durch einen Mundschutz über mehrere Stunden hinweg deutlich anstrengender sei. Andere fragen sich, weshalb es selbst in Klassenzimmern mit Luftfiltern eine Maskenpflicht brauche.

Tatsächlich hatte die Staatsregierung Luftfilter lange als zentrales Mittel für einen dauerhaften Präsenzunterricht beworben. Doch längst nicht alle der rund 75.000 Klassenräume im Freistaat sind inzwischen mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Laut Kultusministerium wurden mittlerweile Fördergelder für 31.000 Klassenräume von den Kommunen beantragt. Geräte, die ohne bayerische Staatshilfen angeschafft oder vorher verbaut wurden, sind nicht eingerechnet.

Maskenpflicht an Schulen gilt ab Montag

Eines jedenfalls wollen alle Beteiligten vermeiden: neue Schulschließungen. Bis vor den Allerheiligenferien hatte dieser Plan trotz steigender Inzidenzen nahezu flächendeckend gehalten. Ministeriellen Zahlen zufolge waren am letzten Schultag vier von 6200 Schulen im Distanzunterricht. Für gut ein Prozent der 1,65 Millionen Schülerinnen und Schüler galt eine Quarantäneanordnung des Gesundheitsamts.

Den aufsehenerregendsten Fall von Distanzunterricht gab es im Kreis Bayreuth: An der Robert-Kragler-Grundschule in Creußen ordnete nicht das Amt Fernunterricht an – nein, der Wunsch kam direkt von den Eltern. Nach acht Corona-Ausbrüchen unter Kindern und Lehrkräften wurden mehr als 200 Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt. "Viele Eltern hatten sich für die verbleibenden zwei Tage vor den Ferien Distanzunterricht gewünscht. Nach mehreren positiven Fällen innerhalb kurzer Zeit war die Verunsicherung groß“, sagt dazu die Bayreuther Schulamtsdirektorin Petra Rauh.

Natürlich bedürfe Distanzunterricht eigentlich einer Anordnung des Gesundheitsamts, könne also nicht eingefordert werden. "Aber angesichts dessen, dass es sich um zwei Tage vor den Ferien handelte und sowohl Schulkinder als auch Erwachsene betroffen waren, wurde diese Maßnahme so beschlossen", erklärt sie. Inzwischen seien keine neuen Fälle mehr aufgetreten. Nach jetzigem Stand lernen nach den Ferien die Kinder wieder im Klassenzimmer – und mit Maske.