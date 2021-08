Schulen in Bayern

18:00 Uhr

PCR-Tests für Grund- und Förderschulen: Die wichtigsten Fragen und Antworten

An bayerischen Grund- und Förderschulen soll es ab Mitte September Pool-Tests geben. Wie die funktionieren und was der Vorteil der Methode ist, erfahren Sie hier.

Plus An Grund- und Förderschulen gibt es ab Mitte September neue Corona-Tests. Sie sollen angenehmer für die Kinder und auch verlässlicher sein. Was bisher über das Pool-Testen bekannt ist.

Das Gesundheitsministerium arbeitet gerade an einem Konzept, damit im neuen Schuljahr sogenannte Pool-Tests an Grund- und Förderschulen eingeführt werden können. Nach dem bisherigen Plan soll ab Mitte September auf die neuen Tests umgestellt werden. Hier schon einmal Antworten auf die wichtigsten Fragen:

