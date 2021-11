Ministerpräsident Söder: De-Facto-Lockdown für Ungeimpfte in Bayern kommt

Jede der bisher zugelassenen Impfstoffe erfüllt seinen Zweck. Die Verräglichkeit ist gut und Langzeitfolgen sind nicht gegeben. Die Möglichkeit zum Impfen ist seit mehr als Monaten jedem gegeben. Wer sich nicht impfen lassen will, okay, eigene Entscheidung, aber dann muss dieser Kreis auch konsequent und rigeros bei Teilnahme am öffentlichen Leben getestet bzw. in bestimmten Bereichen zur Sicherheit insb. der nicht Impfbaren ausgeschlossen werden. Hier fehlt seit langem die Konsequenz der politisch Verantwortlichen. Scheinbar geht immer noch politische Akzeptanz vor der Rettung von Menschenleben.

