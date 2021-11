Starnberg

12:01 Uhr

Schule der Corona-Verharmloser und Verschwörungsgläubigen

Auf der Liste der Rednerinnen und Redner an der Hannah-Arendt-Akademie sind bekannte Gesichter aus der Szene der Corona-Skeptikerinnen, AfD-Sympathisanten und Impfgegner. (Symbolbild)

Plus Die private Hannah-Arendt-Akademie bietet Vorlesungen und Seminare mit bekannten Verschwörungsideologen an. Die Politik ist machtlos dagegen.

Von Sarah Ritschel

Die Hannah-Arendt-Akademie richtet sich, so stand es bis vor kurzem auf ihrer schicken Internetseite, an kritische junge Menschen. Das Institut mit Sitz in Starnberg bewirbt seit einigen Wochen eigene Online-Vorlesungen und Seminare, ein sogenanntes Studium Generale. Einschreiben kann sich jede und jeder, der über die Hochschulreife verfügt. Für ihr Vorlesungsverzeichnis, das im Aufbau staatlichen Universitäten ähnelt, hat die Akademie mehr als ein Dutzend Dozentinnen und Dozenten gewonnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen