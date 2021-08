Sterben der Landgasthöfe

11:31 Uhr

Verlassen, vergessen und verfallen: Warum so viele Dorfwirtschaften in Bayern geschlossen sind

Plus Früher war die Dorfwirtschaft der Treffpunkt schlechthin für die Menschen im Ort. Heute stehen immer mehr Gasthäuser auf dem Land vor dem Aus.

Von Maria Heinrich

Mutige Macher, Menschen, die viel Zeit, Energie und Herzblut in aufwendige Projekte stecken, können die Welt verändern. Im Kleinen und im Großen. In unserer neuen Sommerserie „Ideen für ein besseres Bayern“ wollen wir solche Menschen und Projekte vorstellen. In der vierten Folge stehen Männer und Frauen und ganze Gemeinden im Fokus, die ihre Dorfwirtschaft retten möchten, für die es ohne ihre Unterstützung keine Zukunft mehr geben würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen