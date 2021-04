Thomas Kreuzer als CSU-Fraktionschef wiedergewählt

Der 61-jährige Jurist aus Kempten kann sein Spitzenergebnis von zuletzt 97,5 Prozent aber nicht halten.

Thomas Kreuzer, der Vorsitzendende der CSU-Fraktion im Landtag, ist in seinem Amt bestätigt worden. 44 Abgeordnete stimmten in der Fraktionssitzung am Mittwoch für den 61-jährigen CSU-Politiker aus Kempten, zwölf votierten gegen ihn, drei enthielten sich der Stimme. Das entspricht 78,5 Prozent der gültigen, abgegebenen Stimmen. Anwesend waren bei der Abstimmung 59 der insgesamt 84 Landtagsabgeordneten der CSU.

Kritik am Corona-Kurs

Dass Kreuzer, der im Herbst 2018 noch 97,5 Prozent der Stimmen erhalten hatte, dieses Mal kein 90-Prozent-Ergebnis bekommen würde, hatten einige Abgeordnete schon vorher gemutmaßt. Zum einen haben es CSU-Fraktionsvorsitzende bei der turnusgemäßen Neuwahl in der Mitte der Legislaturperiode traditionell schwer, weil sie nicht selten schwierige Personalentscheidungen zu treffen haben. Zum anderen gebe es in der Fraktion einige Mitglieder, die mit dem Kurs der Staatsregierung in der Corona-Politik nicht einverstanden seien. Das hätten sie Kreuzer – stellvertretend für Ministerpräsident Markus Söder – spüren lassen. Außerdem seien nicht alle mit der „harten Hand“ einverstanden, mit der der Vorsitzende die Fraktion führe.

Der wiedergewählte Fraktionschef, der nach seiner Wahl gemeinsam mit Söder vor die Presse trat, zeigte sich dennoch „recht zufrieden“ mit dem Ergebnis. Er erklärte: „Ich bedanke mich für das Vertrauen. Ich weiß, dass die Zeiten schwierig sind und wir es nicht allen recht machen können – deshalb freue ich mich über diesen Vertrauensbeweis meiner Fraktion.“ In der aktuellen Situation, so Kreuzer „prallen natürlich Interessen aufeinander“. Umso mehr freue es ihn, dass die Fraktion in den vergangenen Wochen und Monaten geschlossen agiert habe.

Söder ganz klar die bessere Alternative

Erneut stellte sich Kreuzer, der die CSU-Fraktion seit fast acht Jahren führt und als Repräsentant des konservativen Flügels der CSU gilt, hinter CSU-Chef Söder und dessen Bewerbung als Kanzlerkandidat der Union. Söder sei „ganz klar die bessere Alternative als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.“ Der CSU-Chef lobte im Gegenzug die „super Arbeit“, die Kreuzer im Landtag geleistet habe.

Der Jurist aus Kempten gehört dem Landtag seit dem Jahr 1994 an. Er war Staatssekretär im Kultusministerium und später Leiter der Staatskanzlei ehe er im Herbst 2013 auf Vorschlag des damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer erstmals zum CSU-Fraktionschef gewählt wurde.

Bestätigt in ihren Ämtern wurden mit ähnlichen Ergebnissen wie Kreuzer am Mittwoch auch seine Stellvertreter Tanja Schorer-Dremel, Alexander König, Winfried Bausback und Tobias Reiß.