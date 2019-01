12:05 Uhr

Tier macht Sachen: Schaf spaziert durch München Bayern

Dieses Schaf machte am Samstag einen Spaziergang durch Münchens Stadtteil Aubing.

Einige Münchner staunten nicht schlecht, als am Samstag ein Schaf im Stadtteil Aubing unterwegs war. Es überquerte auch die S-Bahn-Gleise.

Im Münchner Stadtteil Aubing haben mehrere Anwohner der Polizei am Samstag ein ausgerissenes Schaf gemeldet. Es spazierte auch über die S-Bahngleise, was laut Polizei zum Glück aber ohne Folgen blieb. Eine Autofahrerin konnte das Schaf schließlich in einen Garten sperren, wo es von einem Schäfer abgeholt wurde. (AZ)

