Tödliche Unfälle

vor 36 Min.

Wie gefährlich sind Pannenstreifen auf der Autobahn?

Plus Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen auf Pannenstreifen von Autobahnen - auch in unserer Region. Erinnerungen an zwei tragische Fälle und die Frage: Was muss sich ändern?

Von Josef Karg

Sie sind als Hilfe für Liegengebliebene gedacht – und werden nicht selten zu einer tödlichen Gefahr: Pannenstreifen auf Autobahnen. Erst vor wenigen Tagen starb ein 18-jähriger Autofahrer auf der A96 bei Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu), nachdem er wegen einer Panne sein Auto am Rande der Autobahn ab- und ein Warndreieck aufgestellt hatte. Doch diese Sicherung war nicht ausreichend. Aus unbekannter Ursache geriet der Fahrer eines Sattelzuges vom rechten Fahrstreifen ab, fuhr frontal in das Heck des Autos und erfasste den neben dem Wagen stehenden 18-Jährigen.

