vor 32 Min.

Tödlicher Schuss auf Polizeischüler: Mann (21) zu Bewährungsstrafe verurteilt

Zwei Polizeischüler hantieren mit Pistolen in einer Kaserne - bis sich eine Kugel löst. Ein tragischer Unfall? Nun hat das Gericht den Angeklagten verurteilt.

Nach dem tödlichen Schuss eines Polizeischülers auf einen Mitschüler ist der 21-jährige Angeklagte zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Alle Zeugen hätten das ausgesagt, was die Ermittlungen ergeben und der Angeklagte gestanden hatte, sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag vor dem Amtsgericht Würzburg.

Der 21-Jährige war wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Im Februar 2019 hatte er in der Unterkunft der Bereitschaftspolizei in Würzburg mit seiner Dienstwaffe versehentlich einem zwei Jahre älteren Kollegen in den Hinterkopf geschossen. Der junge Polizeibeamte starb kurz darauf in einer Klinik. Der damals 19-Jährige habe nicht gewusst, dass sich noch eine Kugel im Lauf befand.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Plädoyer eine Bestrafung nach dem Erwachsenenstrafrecht gefordert. Laut Richter wurde unter anderem eine Jugendstrafe verhängt, weil sich der Angeklagte zum Tatzeitpunkt noch in der Ausbildung befand. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Tödlicher Schuss löste sich unbeabsichtigt

Der tödliche Schuss fällt gegen 21.30 Uhr in einer Würzburger Kaserne. Im Raum sind zwei Polizeischüler: Ein 21-Jähriger liegt lebensgefährlich verletzt auf dem Boden, sein zwei Jahre jüngerer Kollege steht unter Schock daneben. Der Schütze musste sich am Dienstag wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Würzburg verantworten. Die Kugel ist den Ermittlungen zufolge unbeabsichtigt losgegangen, weil die Dienstwaffe nicht richtig entladen gewesen sein soll. Doch wie war es möglich, dass sich eine Patrone im Lauf befand? Es ist eine von vielen Fragen, die am ersten und einzig vorgesehenen Verhandlungstag beantwortet werden sollte.

Was am Abend des 28. Februar 2019 in der Kaserne der Bereitschaftspolizei Würzburg geschah, schien laut Anklageschrift weitgehend geklärt. Die beiden Polizeischüler sollten um 22 Uhr zusammen mit einer Kollegin den Dienst zur routinemäßigen Bewachung des Geländes der Bereitschaftspolizei antreten. Bereits am frühen Morgen hatten die drei eine gemeinsame Schicht. Die Waffen wurden nach dem Dienstende entladen, die Magazine an die nachfolgend diensthabenden Beamten, Mann-zu-Mann, übergeben - eine Routine.

Die Kugel traf den Polizeischüler am Hinterkopf

Allerdings waren für jene Folgeschicht nur zwei anstatt drei Personen im Einsatz. Der Angeklagte gab seine Magazine daher in der Wachstation zurück, wo sie in einem Tresor eingeschlossen wurden. Die Waffe legte er ordnungsgemäß in den Tresor in seinem Zimmer. Dass sich noch eine geladene Patrone im Lauf der Dienstwaffe befand, will der damals 19-Jährige bei der Kontrolle der Waffe nicht bemerkt haben. Nachlässigkeit wirft ihm die Staatsanwaltschaft daher vor.

Kurz vor Dienstantritt holte der Angeklagte seinen Kollegen in dessen Stube ab. Die jungen Männer hatten den Einsatzgürtel umgelegt und die Dienstwaffe aus ihren Tresoren entnommen. Dann sollen die beiden Deutschen einen Schusswaffeneinsatz simuliert haben. Der Geschädigte habe seine Waffe gezogen, sie in Richtung Fenster gehalten und gerufen, dass er schieße, heißt es in der Anklageschrift.

Der damals 19-Jährige stand demzufolge einen bis eineinhalb Meter hinter ihm, zog ebenfalls seine Waffe, zielte in Richtung Fenster, nicht auf den später Getöteten. Allerdings, davon geht die Anklage aus, habe der Geschädigte im Streuungsbereich des angedachten Schusses gestanden. Der 19-Jährige drückte den Abzug der Waffe - die Kugel traf den 21-Jährigen in den Hinterkopf. Schwer verletzt starb er wenige Stunden später in einer Klinik.

Hätte der Tod des Polizeischülers verhindert werden können?

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte fahrlässig handelte - ohne den Ladezustand seiner Dienstwaffe zu kennen und ohne den Geschädigten auch nur verletzen zu wollen. Rechtsanwalt Jürgen Scholl vertritt die Familie des Getöteten in der Nebenklage und sieht im Verhalten des Angeklagten ein "extrem hohes Maß an Pflichtverletzung". Die Tat im Sinne des Jugend- anstatt des Erwachsenenstrafrechts zu ahnden, findet er zweifelhaft: Ein Polizeibeamter in Bayern mit Waffe im Dienst dürfe keine Reifeverzögerung haben, zumal die jungen Beamten im Umgang mit der Waffe "intensivst" geschult würden.

Für die Eltern sei es laut Scholl eine große Belastung, nicht zu wissen, ob der Tod ihres Sohnes hätte verhindert werden können. Zumal eine Polizeischule als Ort hoher Sicherheit gelte. "Wie kann es sein, dass ein Polizeischüler die Waffe überhaupt mit auf das Zimmer nehmen darf?", fragt Scholl im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Zudem sei es grenzwertig, dass anderen Auszubildenden und nicht den Ausbildern die Kontrolle der Waffen in die Hand gegeben werde. Als Vertreter der Familie fordere er eine schonungslose Aufklärung aller Ursachen, die mitverantwortlich für den tragischen Tod sind.

Der Schütze räumte die Anklage am Dienstag in vollem Umfang ein. Niemals hätte er es für möglich gehalten, dass sich im Lauf der Dienstwaffe noch eine Kugel befinde, erklärte der Angeklagte vor dem Amtsgericht Würzburg in einer schriftlichen Stellungnahme, die sein Verteidiger vorlas. Er gestand, beim Entladen und bei der Kontrolle der Waffe nachlässig gehandelt zu haben. (Carolin Gißibl, dpa)

Themen folgen