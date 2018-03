vor 56 Min.

Toter Lkw-Fahrer auf Rastplatz bei Nürnberg gefunden Bayern

Auf einem Rastplatz bei Nürnberg ist am Sonntag die Leiche eines Lkw-Fahrers gefunden worden. Ein weiterer Mann lag mit schweren Verletzungen neben seinem Lastwagen.

Auf einem Rastplatz an der A9 bei Nürnberg wurden in einem Lkw ein Toter und ein Verletzter aufgefunden. Die Polizei vermutet eine Gewalttat.

Ein toter Kraftfahrer und ein Verletzter in einem Lkw-Führerhaus sind auf einem Rastplatz an der Autobahn 9 bei Nürnberg gefunden worden. Was genau vorgefallen ist, war nach Angaben der Polizei vom Sonntag noch unklar.

Ein 46-Jähriger lag mit schweren Kopfverletzungen neben seinem Lastwagen. Die von Autofahrern herbeigerufenen Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Lkw-Fahrers feststellen. Im Führerhaus eines weiter vorne geparkten Lastwagens fanden die Einsatzkräfte noch einen weiteren verletzten Mann. "Er war noch ansprechbar und hat mehrere Verletzungen", hieß es bei der Polizei über den 36 Jahren alten Kraftfahrer.

Ob sich die beiden Männer gegenseitig angegriffen haben, oder ob eine dritte Person beteiligt war, konnte die Polizei am Sonntagnachmittag noch nicht sagen. (lby)

